Коронавирус Наивысшие показатели COVID-19 зафиксированы в тех областях, где делают больше всего тестов

2021-02-26 17:29

Как сообщил сегодня главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сегодня в Украине нет ни одной области, которая по уровню тестирования COVID-19 попадала бы в так называемую серую зону по меркам Евросоюза.

"Во всех наших областях тестирование превышает 300 на 100 тыс. населения за последние 7 дней. И это хороший показатель", – пояснил он.

По его словам, сейчас больше всего тестов делают в Киеве – 1902 на 100 тыс. населения, Черновицкой области – 1611, Ивано-Франковской – 1528 и Волынской – 1345.

Интересно, что именно в этих регионах сегодня отмечен наиболее высокий уровень заражения коронавирусом. Выходит, чем больше проводится тестирований, тем выше поднимается и уровень заражения в регионе.

СИТУАЦИЯ С COVID-19 В ОБЛАСТЯХ УКРАИНЫ

Напомним, по решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают те страны, информации о заболеваемости в которых недостаточно или если уровень тестирования там ниже 300 на 100 тыс. населения. Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, которая касается тех регионов, "где инфицирование COVID-19 на очень высоком уровне". В этой зоне может оказаться страна, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаях заражения на 100 тыс. человек.

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