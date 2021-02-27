Политика СНБО приняло решение по поводу двойного гражданства в Украине

2021-02-27 10:00

На заседании СНБО, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, рассматривали вопрос двойного гражданства.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге от 26 февраля, - сообщает "Хвиля".

Данилов отметил, что украинское государство держит курс на цивилизованные страны, которые позволяют двойное гражданство.

"Но для нашей страны есть определенные вызовы. К сожалению, в свое время Российская Федерация использовала этот инструмент, когда у нас руководитель Службы безопасности Украины, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель генерального штаба - были гражданами РФ. Мы не можем этого допускать с будущем", - объяснил Данилов.

Также секретарь СНБО уточнил, что на протяжении двух месяцев Кабмин должен разработать законопроект касательно двойного гражданства.

Помимо этого он подчеркнул, что те, кто сейчас вынужденно получил второе гражданство на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, будут "исключением" из правил, так как получение этих документов - единственный способ их существования.

"Когда они будут освобождены, я думаю, они все откажутся от паспортов, которые им выдают", - отметил он.

Напоминаем, что в сети вспыла запись переговоров кума Путина, лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и тогдашнего куротатора по Донбассу от Кремля Владислава Суркова по оккупированным территориям Донецкой и Луганской области и Крыму. В разговоре фигурирует экс-президент Порошенко.

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