Коронавирус В Швейцарии еще 16 человек скончались после вакцинации против коронавируса

2021-02-28 12:30

Правительство Швейцарии сообщило о 16 летальных случаях, зафиксированных после применения вакцины против коронавируса. Соответствующие данные опубликованы на сайте правительства страны.

"По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic (швейцарское агентство по терапевтической продукции - ред.) проанализировало в общей сложности 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", - указано в сообщении.

Сообщается, что 199 уведомлений касались американо-германской вакцины Pfizer/BioNTech, еще 154 - американского препарата Moderna.

Также 95 вакцинированным пациентам понадобилась госпитализация. У них наблюдались такие симптомы, как головная боль, вызываемое коронавирусом заболевание и аллергические реакции, включая анафилактический шок.

Заметим, что спустя некоторое время скончались 16 человек.

По данным правительства, средний возраст умерших составлял 86 лет, большинство из них имели серьезные заболевания.

"Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией", - заключили в Swissmedic.

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