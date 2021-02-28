Политика Джо Байден может принять участие в саммите “Крымской платформы” - Джемилев

2021-02-28 14:30

Президент США Джо Байден может принять участие в международном саммите “Крымской платформы”, проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве. Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, пишет УНН со ссылкой на “Крим.Реалии”.

Детали

Джемилев считает, что создание “Крымской платформы” есть существенным шагом на пути к деоккупации Крыму и многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться к саммиту.

Цитата

“Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать.

Путин нагло заявляет, что Крым — это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории — это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут делаться необходимые меры по деоккупации”, - сказал Джемилев.

Добавляют, что пока официального подтверждения планов президента США Джо Байдена принять участие в саммите “Крымской платформы” не было.

Дополнительно

“Крымская платформа” — это многоуровневая диалоговая платформа, ключевая цель которой — возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания. Саммит “Крымской платформы”, в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский создал Организационный комитет по подготовке учредительного саммита Крымской платформы, его возглавит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Франция планирует принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и определит формат участия в зависимости от карантинных ограничений по состоянию на дату его проведения.

США выразили поддержку украинской инициативе “Крымская платформа” и призвали страны ООН присоединиться.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и обещают вместе с нашей страной противостоять агрессивным действиям Российской Федерации. По словам Байдена, США не признают и никогда не признают заявленную “аннексию” полуострова Россией и будут “вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России”.

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