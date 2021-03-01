Коронавирус 55-летняя американка болела тяжелой формой COVID-19 более 150 дней и сумела выжить

2021-03-01 12:16

В США 55-летняя Изабель Пупо 150 дней болела коронавирусом. Женщина попала в больницу Флориды с тяжелым течением COVID-19 и пневмонией в июле 2020 года, а выздоровела в ноябре.

 Она была выписана спустя пять месяцев, а затем еще три месяца провела в реабилитационном центре, прежде чем вернутся домой в феврале 2021, сообщает Daily Mail.

Из-за высокого индекса массы тела пациентку было рисковано подключать к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Он буквально замещает функцию легких, в отличие от искусственной вентиляции легких, а также поддерживает функции сердца. Однако врачи все равно выбрали такой способ лечения и женщина была 67 дней подключена к аппарату.

"Я чудо Божье. Я доказательство того, что Бог существует. Я должна повторить с научной точки зрения, я не должна была жить", – сказала женщина после своего выздоровления.

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