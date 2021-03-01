Коронавирус Степанов рассказал о побочных эффектах при вакцинации

2021-03-01 20:30

В Министерстве здравоохранения Украины прокомментировали побочные эффекты при вакцинации против коронавируса индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев. Это назвали обычным явлением.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире канала "Украина 24".

"Побочные эффекты есть при любой вакцинации. Это очень небольшой процент. Во время любой рутинной вакцинации есть определенное количество людей, у которых возникают эти побочные эффекты", – пояснил Степанов.

Среди них министр выделил повышение температуры, небольшое повышение давления, покраснение кожи в месте вакцинации.

При этом, по словам Степанова, польза от прививки намного больше по сравнению с единичными случаями побочных эффектов.

"Если ты вакцинировался, то ты точно либо не заболеешь, или будешь иметь очень легкий ход болезни. Но ты точно не попадешь в реанимацию и точно будешь жив. Польза очевидна", – сказал глава Минздрава.

Напомним, в Украине 24 февраля стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Первым прививку вакциной от AstraZeneca получил медик из Черкасс Евгений Горенко.

Были зафиксированы первые случаи побочных эффектов после вакцинации против коронавируса. Впрочем все они имели легкий характер и были предусмотрены инструкцией производителя препарата.

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