Коронавирус В Украине больше пяти тысяч новых случаев COVID-19 - пандемия накрыла западные области

2021-03-02 10:39

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 336 новых случаев заболевания COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 5 194 человек.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 453

Волынская область - 140

Днепропетровская область - 206

Донецкая область - 107

Житомирская область - 94

Закарпатская область - 438

Запорожская область - 163

Ивано-Франковская область – 649

Киев - 463

Киевская область - 231

Кировоградская область - 26

Луганская область - 32

Львовская область - 349

Николаевская область - 153

Одесская область - 319

Полтавская область - 131

Ровенская область - 108

Сумская область - 37

Тернопольская область - 146

Харьковская область - 319

Херсонская область - 18

Хмельницкая область - 105

Черкасская область - 93

Черновицкая область - 504

Черниговская область - 52

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