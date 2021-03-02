В Украине больше пяти тысяч новых случаев COVID-19 - пандемия накрыла западные области
2021-03-02 10:39
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 336 новых случаев заболевания COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях, а также в Киеве.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 5 194 человек.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 453
- Волынская область - 140
- Днепропетровская область - 206
- Донецкая область - 107
- Житомирская область - 94
- Закарпатская область - 438
- Запорожская область - 163
- Ивано-Франковская область – 649
- Киев - 463
- Киевская область - 231
- Кировоградская область - 26
- Луганская область - 32
- Львовская область - 349
- Николаевская область - 153
- Одесская область - 319
- Полтавская область - 131
- Ровенская область - 108
- Сумская область - 37
- Тернопольская область - 146
- Харьковская область - 319
- Херсонская область - 18
- Хмельницкая область - 105
- Черкасская область - 93
- Черновицкая область - 504
- Черниговская область - 52
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