Коронавирус В Украине больше пяти тысяч новых случаев COVID-19 - пандемия накрыла западные области

2021-03-02 10:39

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 5 336 новых случаев заболевания COVID-19. Это более чем на тысячу больше вчерашнего показателя.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, заболели 308 детей и 218 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1410 человек; летальных случаев – 162; выздоровело – 5 194 человек.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 453
  • Волынская область - 140
  • Днепропетровская область - 206
  • Донецкая область - 107
  • Житомирская область - 94
  • Закарпатская область - 438
  • Запорожская область - 163
  • Ивано-Франковская область – 649
  • Киев - 463
  • Киевская область - 231
  • Кировоградская область - 26
  • Луганская область - 32
  • Львовская область - 349
  • Николаевская область - 153
  • Одесская область - 319
  • Полтавская область - 131
  • Ровенская область - 108
  • Сумская область - 37
  • Тернопольская область - 146
  • Харьковская область - 319
  • Херсонская область - 18
  • Хмельницкая область - 105
  • Черкасская область - 93
  • Черновицкая область - 504
  • Черниговская область - 52

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