Коронавирус УЗ приостанавливает высадку/посадку пассажиров еще в двух областях

2021-03-02 21:30

Черновицкая и Житомирская области попали в "красную зону".

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях. Такую информацию предоставили в пресс-службе компании.

Как сообщили в УЗ, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон, компания с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Кроме того, будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - отметили в "Укрзализныци".

В компании подчеркнули, что поскольку Постановление Кабмина №154 обусловливает возможность назначения спецрейсов для доставки людей из зоны карантина, "Укрзализныця" проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

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