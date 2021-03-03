Политика Довыборы в Раду: ЦИК отказал в регистрации тридцати кандидатам из 34-х

2021-03-03 10:14

Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты в двух одномандатных избирательных округах - в Ивано-Франковской и Донецкой областях.

Промежуточные выборы в округах пройдут 28 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, были зарегистрированы четыре кандидата: от партии Важливий кожен Иван Макар, а также самовыдвиженцы Сергей Сивачук, Александр Леонидович Шевченко и Александр Петрович Шевченко.

Всего же процесс регистрации прошли 34 кандидата, из них 14 самовыдвиженцев и 20 человек от политических партий.

30 гражданам в регистрации было отказано. Одна из основных причин этого - не внесение денежного залога в определенном размере и несоответствие документов законодательству.

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