Коронавирус Свет в конце пандемии: В Британии заявили, что коронавирус начал отступать

2021-03-03 09:37

В Британии сообщили, что COVID-19 начал отступать: 8 млн человек в Англии живут в районах, где зарегистрировано почти ноль случаев заражения, сообщает Daily Mail.

Данные Министерства здравоохранения показали, что в 1065 из 6792 микрорайонов было зафиксировано "менее трех случаев, а, возможно, и ни одного случая" инфицирования. В большинстве графств Корнуолл и Девон зарегистрировано наименьшее число заражений. Также небольшие районы без вируса разбросаны по всей стране, в том числе в некоторых частях Лондона.

Депутаты призвали правительство ослабить ограничения на Пасху, однако премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что ограничения будут сняты не ранее 21 июня.

В Минздраве отметили успех кампании вакцинации в Англии. Данные показали, что 90% людей старше 85 лет, которые больше всего подвержены риску смерти от вируса, теперь имеют антитела к COVID-19. Управление национальной статистики показало, что в начале 2021 года этот показатель составлял всего 22%.

Также в Англии и Уэльсе продолжает снижаться смертность: 4079 смертельных случаев от COVID-19 были зарегистрированы в третью неделю февраля, что на 28% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Глава Минздрава Мэтт Хэнкок сказал, что "свобода для британцев не за горами", добавив, что они уже на пути к тому, чтобы получить первую дозу вакцины для всех взрослых к июлю 2021 года.

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