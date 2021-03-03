В Украине третий день подряд растет число случаев заражения - за сутки уже более 7 тысяч
2021-03-03 10:38
За минувшие сутки украинские медики выявили 7 235 новых случаев COVID-19. Это почти на 2 тысячи больше вчерашнего показателя.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, ухудшение статистики по новым фактам заражения продолжается третий день подряд. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.
Количество инфицированных за время пандемии на 3 марта составило 1 364 705 человек.
Число новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях:
- Винницкая область - 577
- Волынская область - 211
- Днепропетровская область - 238
- Донецкая область - 232
- Житомирская область - 296
- Закарпатская область - 479
- Запорожская область - 219
- Ивано-Франковская область - 640
- Киевская область – 427
- Киев - 655
- Кировоградская область - 85
- Луганская область - 47
- Львовская область - 403
- Николаевская область - 197
- Одесская область - 309
- Полтавская область - 148
- Ровенская область - 217
- Сумская область - 132
- Тернопольская область - 343
- Харьковская область - 394
- Херсонская область - 40
- Хмельницкая область - 295
- Черкасская область - 130
- Черновицкая область - 495
- Черниговская область - 59
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