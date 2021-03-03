Коронавирус В Украине третий день подряд растет число случаев заражения - за сутки уже более 7 тысяч

2021-03-03 10:38

За минувшие сутки украинские медики выявили 7 235 новых случаев COVID-19. Это почти на 2 тысячи больше вчерашнего показателя.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, ухудшение статистики по новым фактам заражения продолжается третий день подряд. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Количество инфицированных за время пандемии на 3 марта составило 1 364 705 человек.

Число новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях:

Винницкая область - 577

Волынская область - 211

Днепропетровская область - 238

Донецкая область - 232

Житомирская область - 296

Закарпатская область - 479

Запорожская область - 219

Ивано-Франковская область - 640

Киевская область – 427

Киев - 655

Кировоградская область - 85

Луганская область - 47

Львовская область - 403

Николаевская область - 197

Одесская область - 309

Полтавская область - 148

Ровенская область - 217

Сумская область - 132

Тернопольская область - 343

Харьковская область - 394

Херсонская область - 40

Хмельницкая область - 295

Черкасская область - 130

Черновицкая область - 495

Черниговская область - 59

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