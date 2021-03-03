Коронавирус В Украине третий день подряд растет число случаев заражения - за сутки уже более 7 тысяч

2021-03-03 10:38

За минувшие сутки украинские медики выявили 7 235 новых случаев COVID-19. Это почти на 2 тысячи больше вчерашнего показателя.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, ухудшение статистики по новым фактам заражения продолжается третий день подряд. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областях.

Количество инфицированных за время пандемии на 3 марта составило 1 364 705 человек.

Число новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях:

  • Винницкая область - 577
  • Волынская область - 211
  • Днепропетровская область - 238
  • Донецкая область - 232
  • Житомирская область - 296
  • Закарпатская область - 479
  • Запорожская область - 219
  • Ивано-Франковская область - 640
  • Киевская область – 427
  • Киев - 655
  • Кировоградская область - 85
  • Луганская область - 47
  • Львовская область - 403
  • Николаевская область - 197
  • Одесская область - 309
  • Полтавская область - 148
  • Ровенская область - 217
  • Сумская область - 132
  • Тернопольская область - 343
  • Харьковская область - 394
  • Херсонская область - 40
  • Хмельницкая область - 295
  • Черкасская область - 130
  • Черновицкая область - 495
  • Черниговская область - 59

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