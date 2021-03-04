Политика Facebook с 4 марта снимает запрет на публикацию политической рекламы

2021-03-04 14:44

Facebook с 4 марта снял запрет на показ политической рекламы, которую ввели после ноябрьских выборов президента США.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов. В отличие от других платформ, мы требуем авторизации и прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для социальной рекламы, и наши системы не различают эти категории, – говорится в сообщении компании.

В ФБ также подчеркнули, что получили много обратной связи по этому вопросу, и пообещали в ближайшие месяцы изучить работу этих сервисов и оценить необходимость изменений.

Напомним, ранее Facebook удалил десятки аккаунтов, использовавшихся для влияния на выборы в Украине. На рекламу в Facebook и Instagram во время президентских и парламентских выборов организаторы фейков потратили почти 2 млн долларов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Власти Австралии жестко отреагировали на планы Facebook заблокировать ленту новостей

2021-02-27 15:11

В Украине запретили пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина: что нужно знать

2021-02-24 17:30

ПОЛНЫЙ СПИСОК Новый карантин в Украине: какие правила, ограничения и запреты начнут действовать с 24 февраля

2021-02-24 08:39

документ В Украину возвращается новый карантин: какие запреты введут с 24 февраля

2021-02-22 22:01

Еще новости в разделе "Политика"

Легализация оборота оружия сорвана: в Раде не смогли договориться

2021-03-04 17:30

Политический кризис: оппозиция Армении отказалась назначать выборы до отставки Пашиняна

2021-03-04 15:45

Facebook с 4 марта снимает запрет на публикацию политической рекламы

2021-03-04 14:44

Зеленский ветировал закон про обилчителей коррупционных деяний чиновников

2021-03-04 12:43
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Легализация оборота оружия сорвана: в Раде не смогли договориться 2021-03-04 17:30
Политический кризис: оппозиция Армении отказалась назначать выборы до отставки Пашиняна 2021-03-04 15:45
Facebook с 4 марта снимает запрет на публикацию политической рекламы 2021-03-04 14:44
Зеленский ветировал закон про обилчителей коррупционных деяний чиновников 2021-03-04 12:43