Политика Facebook с 4 марта снимает запрет на публикацию политической рекламы

2021-03-04 14:44

Facebook с 4 марта снял запрет на показ политической рекламы, которую ввели после ноябрьских выборов президента США.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов. В отличие от других платформ, мы требуем авторизации и прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для социальной рекламы, и наши системы не различают эти категории, – говорится в сообщении компании.

В ФБ также подчеркнули, что получили много обратной связи по этому вопросу, и пообещали в ближайшие месяцы изучить работу этих сервисов и оценить необходимость изменений.

Напомним, ранее Facebook удалил десятки аккаунтов, использовавшихся для влияния на выборы в Украине. На рекламу в Facebook и Instagram во время президентских и парламентских выборов организаторы фейков потратили почти 2 млн долларов.

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