Вспышка COVID-19 в Украине: за сутки подтвердилось более 10 тысяч новых случаев заражения
2021-03-04 10:37
За прошедшие сутки в Украине выявлено 10 056 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 3 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается четвертый день подряд.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 827
- Волынская область - 652
- Днепропетровская область - 384
- Донецкая область - 280
- Житомирская область - 888
- Закарпатская область - 679
- Запорожская область - 180
- Ивано-Франковская область – 776
- Киев - 868
- Киевская область - 423
- Кировоградская область - 93
- Луганская область - 53
- Львовская область - 590
- Николаевская область - 197
- Одесская область - 483
- Полтавская область - 253
- Ровенская область - 202
- Сумская область - 297
- Тернопольская область - 457
- Харьковская область - 442
- Херсонская область - 36
- Хмельницкая область - 357
- Черкасская область - 241
- Черновицкая область - 626
- Черниговская область - 167
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