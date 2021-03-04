Коронавирус Вспышка COVID-19 в Украине: за сутки подтвердилось более 10 тысяч новых случаев заражения

2021-03-04 10:37

За прошедшие сутки в Украине выявлено 10 056 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 3 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается четвертый день подряд.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 827
  • Волынская область - 652
  • Днепропетровская область - 384
  • Донецкая область - 280
  • Житомирская область - 888
  • Закарпатская область - 679
  • Запорожская область - 180
  • Ивано-Франковская область – 776
  • Киев - 868
  • Киевская область - 423
  • Кировоградская область - 93
  • Луганская область - 53
  • Львовская область - 590
  • Николаевская область - 197
  • Одесская область - 483
  • Полтавская область - 253
  • Ровенская область - 202
  • Сумская область - 297
  • Тернопольская область - 457
  • Харьковская область - 442
  • Херсонская область - 36
  • Хмельницкая область - 357
  • Черкасская область - 241
  • Черновицкая область - 626
  • Черниговская область - 167

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