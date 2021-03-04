Коронавирус Вспышка COVID-19 в Украине: за сутки подтвердилось более 10 тысяч новых случаев заражения

2021-03-04 10:37

За прошедшие сутки в Украине выявлено 10 056 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 3 тысячи больше вчерашнего показателя. Рост продолжается четвертый день подряд.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 827

Волынская область - 652

Днепропетровская область - 384

Донецкая область - 280

Житомирская область - 888

Закарпатская область - 679

Запорожская область - 180

Ивано-Франковская область – 776

Киев - 868

Киевская область - 423

Кировоградская область - 93

Луганская область - 53

Львовская область - 590

Николаевская область - 197

Одесская область - 483

Полтавская область - 253

Ровенская область - 202

Сумская область - 297

Тернопольская область - 457

Харьковская область - 442

Херсонская область - 36

Хмельницкая область - 357

Черкасская область - 241

Черновицкая область - 626

Черниговская область - 167

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