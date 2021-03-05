Политика Одной из стратегических задач администрации Байдена считают противостояние с РФ

2021-03-05 08:28

Администрация Байдена планирует  наладить отношения с союзниками и одновременно достойно противостоять своим оппонентам, среди которых выделяют Китай, Россию и Иран.

 Новую стратегию внешней политики страны, назвав восемь приоритетов, озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Голос Америки".

Также он пояснил, что во внешней политике главной в этом направлении будет дипломатия.

Срочные стратегические задачи новой администрации Байдена:

  • Преодолеть пандемию коронавируса и усилить глобальное здравоохранение.
  • Отвернуть экономический кризис и построить более стабильную и инклюзивную глобальную экономику.
  • Обновить мощь демократии в США, а вместе с тем и в мире.
  • Создать гуманную и эффективную систему иммиграции.
  • Оживить отношения с союзниками и партнерами.
  • Преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики".
  • Обеспечить лидерство США в области технологий.
  • Решить "самое большое геополитическое испытание 21 века" – отношения с Китаем.

Глава Госдепа подчеркнул, что это далеко не полный список. Он отметил, что в ближайшее время выложит планы и в отношении других критически важных фрагментов американской внешней политики.

"Все эти вопросы – одновременно и внутренние, и внешние. Преодоление COVID-19 означает вакцинацию людей в США и за рубежом. Возглавление глобальной экономики – правильные инвестиции в страну и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других... Более чем когда-либо в моей карьере или может даже в жизни, различия между внутренней и внешней политикой просто отпали", – подытожил Блинкен.

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