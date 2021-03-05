Одной из стратегических задач администрации Байдена считают противостояние с РФ

Администрация Байдена планирует наладить отношения с союзниками и одновременно достойно противостоять своим оппонентам, среди которых выделяют Китай, Россию и Иран.
Новую стратегию внешней политики страны, назвав восемь приоритетов, озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Голос Америки".
Также он пояснил, что во внешней политике главной в этом направлении будет дипломатия.
Срочные стратегические задачи новой администрации Байдена:
Глава Госдепа подчеркнул, что это далеко не полный список. Он отметил, что в ближайшее время выложит планы и в отношении других критически важных фрагментов американской внешней политики.
"Все эти вопросы – одновременно и внутренние, и внешние. Преодоление COVID-19 означает вакцинацию людей в США и за рубежом. Возглавление глобальной экономики – правильные инвестиции в страну и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других... Более чем когда-либо в моей карьере или может даже в жизни, различия между внутренней и внешней политикой просто отпали", – подытожил Блинкен.
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