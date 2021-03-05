Коронавирус В Украине пятый день подряд растет число новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-03-05 10:41

В Украине пятый день подряд продолжается рост числа новых случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и Житомирской областях.

Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, количество новых заболевших за сутки более чем в два раза превышает число преодолевших инфекцию.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

  • Винницкая область - 816
  • Волынская область - 277
  • Днепропетровская область - 497
  • Донецкая область - 334
  • Житомирская область - 695
  • Закарпатская область - 748
  • Запорожская область - 163
  • Ивано-Франковская область – 737
  • Киев - 910
  • Киевская область - 690
  • Кировоградская область - 69
  • Луганская область - 50
  • Львовская область - 646
  • Николаевская область - 209
  • Одесская область - 372
  • Полтавская область - 172
  • Ровенская область - 198
  • Сумская область - 238
  • Тернопольская область - 394
  • Харьковская область - 566
  • Херсонская область - 54
  • Хмельницкая область - 418
  • Черкасская область - 204
  • Черновицкая область - 561
  • Черниговская область - 137

 

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