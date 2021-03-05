Коронавирус В Украине пятый день подряд растет число новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-03-05 10:41

В Украине пятый день подряд продолжается рост числа новых случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и Житомирской областях.

Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, количество новых заболевших за сутки более чем в два раза превышает число преодолевших инфекцию.

Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:

Винницкая область - 816

Волынская область - 277

Днепропетровская область - 497

Донецкая область - 334

Житомирская область - 695

Закарпатская область - 748

Запорожская область - 163

Ивано-Франковская область – 737

Киев - 910

Киевская область - 690

Кировоградская область - 69

Луганская область - 50

Львовская область - 646

Николаевская область - 209

Одесская область - 372

Полтавская область - 172

Ровенская область - 198

Сумская область - 238

Тернопольская область - 394

Харьковская область - 566

Херсонская область - 54

Хмельницкая область - 418

Черкасская область - 204

Черновицкая область - 561

Черниговская область - 137

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