В Украине пятый день подряд растет число новых случаев COVID-19 - ситуация по областям
2021-03-05 10:41
В Украине пятый день подряд продолжается рост числа новых случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской и Житомирской областях.
Как сообщил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, количество новых заболевших за сутки более чем в два раза превышает число преодолевших инфекцию.
Сколько новых случаев COVID-19 за 24 часа в областях Украины:
- Винницкая область - 816
- Волынская область - 277
- Днепропетровская область - 497
- Донецкая область - 334
- Житомирская область - 695
- Закарпатская область - 748
- Запорожская область - 163
- Ивано-Франковская область – 737
- Киев - 910
- Киевская область - 690
- Кировоградская область - 69
- Луганская область - 50
- Львовская область - 646
- Николаевская область - 209
- Одесская область - 372
- Полтавская область - 172
- Ровенская область - 198
- Сумская область - 238
- Тернопольская область - 394
- Харьковская область - 566
- Херсонская область - 54
- Хмельницкая область - 418
- Черкасская область - 204
- Черновицкая область - 561
- Черниговская область - 137
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