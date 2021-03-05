Коронавирус Есть первая страна мира, победившая пандемию массовой вакцинацией

2021-03-05 15:27

Благодаря быстрой и эффективной кампании по вакцинации от COVID-19 Израиль стал первой страной в мире, которая победила вирус. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, передает The Times Of Israel.

Отмечается, что глава правительства дал интервью американскому телеканалу о "зеленых COVID-паспортах".

"Израиль - первая страна в мире, вышедшая из "короны". С этим "зеленым паспортом" вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - отметил Нетаньяху.

По его словам, власти Израиля планируют до конца текущего месяца вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны и к апрелю полностью открыть ее границы.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня она будет называться также нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, мы очень ею гордимся", - подчеркнул премьер.

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