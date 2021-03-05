Украина сможет защитить свое будущее только став членом НАТО, - глава ТКГ по Донбассу Кравчук

В нынешней ситуации Украине не остается никакого другого варианта, чтобы защитить свое будущее и независимость, как стать членом НАТО, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире ток-шоу Право на власть.
"Недавно слышал интервью генсека НАТО: помимо всего прочего, он сказал, что голосовать, быть Украине в НАТО или нет, будут 29 членов НАТО и никакого значения, дословно, никакого значения мнение России здесь не играет роли. <...> Мы говорим обо всем сейчас: о гривне, о ее курсе… А вопрос один важнейший - Украина должна быть в НАТО", - подчеркнул Кравчук.
По его словам, необходимо выполнять все пакеты Альянса для страны, чтобы в ближайшем будущем войти в него.
"Работать, выполнять то, что предусмотрено, выполнять план НАТО. Выполнять пакеты, которые предусмотрены для Украины. Делать все, чтобы в ближайшее время... Кстати, тот же генсек сказал, что, возможно, мы рассмотрим этот вопрос в связи с 30-летием независимости Украины. Это слова генсека. Украина должна быть в НАТО", - выразил убеждение первый украинский президент.
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