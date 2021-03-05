Политика США и Великобритания готовят новый пакет экономических санкций против России

2021-03-05 16:33

США и Британия планируют ввести новый пакет санкций против РФ из-за нарушения договоренностей о неиспользовании химического оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данніе своих источников.

Боле того, в Великобритании планируют вынести этот вопрос на обсуждение с Францией и Германией.

“США и Великобритания взвешивают дополнительное наказание России за использования ею химического оружия, причем варианты охватывают от санкций против олигархов к чрезвычайному шагу – ограничений против государственного долга страны”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее США уже ввели санкции против семи российских чиновников из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.

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