Байден провел переговоры с руководством ЕС: в разговоре вспомнили про Россию и Украину

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы стороны решили совместно координировать действия в отношении Украины и России.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
По словам Байдена, он поддерживает Евросоюз и будет сохранять приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС.
Кроме того, лидеры США и ЕС договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг Всемирной торговой организации.
Также политики обсудили сотрудничество для преодоления пандемии.
"Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам", - сообщили в Белом доме.
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