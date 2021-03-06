Политика Байден провел переговоры с руководством ЕС: в разговоре вспомнили про Россию и Украину

2021-03-06 10:00

 

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время беседы стороны решили совместно координировать действия в отношении Украины и России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

По словам Байдена, он поддерживает Евросоюз и будет сохранять приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС.

Кроме того, лидеры США и ЕС договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг Всемирной торговой организации.

Также политики обсудили сотрудничество для преодоления пандемии.

"Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам", - сообщили в Белом доме.

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