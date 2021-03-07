Новое деление на карантинные зоны, какие области Украины попали в "красную": "С 8 марта..."

Минздрав обновил перечень зон адаптивного карантина
В субботу, 6 марта, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам, комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закрапатской области в связи с распространением коронавируса.
Таким образом, в обновленном списке уже четыре региона оказались в "красной" зоне, где действуют более жесткие ограничения. Кроме Закарпатской - Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Еще девять регионов и г. Киев попали в "оранжевую" зону:
Остальные области находятся в "желтой" зоне.
Напомним, в "оранжевой" зоне во время адаптивного карантина не вводят никаких дополнительных ограничений, она лишь свидетельствует об ухудшении ситуации и возможном переходе в "красную".
"Оранжевая" зона вводится в случае превышения в регионе одного из следующих критериев:
Если в течение трех дней подряд сохраняются хотя бы два из критериев "оранжевой" зоны - вводят "красную".
Ранее мы рассказывали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль во время пресс-конференции о результатах года работы правительства официально заявил, что в Украине началась третья волна заболеваемости коронавирусом.
По словам главы Кабмина, не исключается возможность введения в стране жесткого локдауна.