Коронавирус Новое деление на карантинные зоны, какие области Украины попали в "красную": "С 8 марта..."

2021-03-07 10:10

 

Минздрав обновил перечень зон адаптивного карантина

В субботу, 6 марта, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам, комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта "красный" уровень эпидемической опасности на территории Закрапатской области в связи с распространением коронавируса.

Таким образом, в обновленном списке уже четыре региона оказались в "красной" зоне, где действуют более жесткие ограничения. Кроме Закарпатской - Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Еще девять регионов и г. Киев попали в "оранжевую" зону:

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая
  • г. Киев

Остальные области находятся в "желтой" зоне.

Напомним, в "оранжевой" зоне во время адаптивного карантина не вводят никаких дополнительных ограничений, она лишь свидетельствует об ухудшении ситуации и возможном переходе в "красную".

"Оранжевая" зона вводится в случае превышения в регионе одного из следующих критериев:

  • эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен;
  • больничные койки для больных коронавирусом загружены больше, чем на 65%;
  • в течение семи дней количество тестирований на коронавирус было меньше, чем 300 на 100 тыс. населения;
  • в течение семи дней количество госпитализаций превышает 60 на 100 тыс. населения.
  • коэффициент выявления COVID-19 больше 20%;
  • общее число госпитализаций выросло больше, чем на 50% за неделю.

Если в течение трех дней подряд сохраняются хотя бы два из критериев "оранжевой" зоны - вводят "красную".

Ранее мы рассказывали, что глава Кабмина Денис Шмыгаль во время пресс-конференции о результатах года работы правительства официально заявил, что в Украине началась третья волна заболеваемости коронавирусом.

По словам главы Кабмина, не исключается возможность введения в стране жесткого локдауна.

 "Когда большая часть областей будут в "красной зоне", скорее всего, придется, вернуться к той модели локдауна, которая вводилась до этого", - заявил Шмыгаль.
 
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