Коронавирус Затруднение ходьбы и миокардиты: врач рассказал о печальных последствиях коронавируса

2021-03-07 13:30

Врач-инфекционист рассказал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, сталкиваются не только с отсутствием обоняния, вкуса и депрессиями, но и с изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы.

Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко.

По его словам, у некоторых пациентов потеря обоняния и вкусовых ощущений сохраняется в течение 4-5 месяцев после того, как они выздоровели от коронавируса. Постепенно эти симптомы проходят.

Кроме того, после Covid-19 могут появиться периодические боли и быстрая утомляемость, нарушение функции сна.

"Другие больные наблюдали изменения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде миокардитов, которые могут длиться до двух-двух с половиной месяцев. Есть еще ряд больных, у которых были поражения со стороны нижних конечностей. Это — периодические боли, затруднение ходьбы. Также имеется значительная часть больных, у которых наблюдается астенический синдром: они не имеют настроения, быстро устают, нарушена функция сна", — добавил Федоренко.

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