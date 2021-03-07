Коронавирус Ученые США против однодозовой прививки вакцинами Pfizer и Moderna

2021-03-07 14:00

 

Американские ученые скептически относятся к применению только одной дозы вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 вместо двух.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует директора Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питера Маркса

Прямая речь: "Важно, чтобы эти вакцины использовались по разрешению FDA, чтобы предотвратить Covid-19 и связанных с ним госпитализаций и смертей".

Детали: Американские ученые отмечают, что вакцина должна использоваться по рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

Добавляют также, что мало доказательств того, что одна доза этих вакцин обеспечивает длительную защиту.

Предыстория:

- Правительство США в субботу одобрило использование однократной вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson.

- Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца до конца мая.

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