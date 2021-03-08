Коронавирус Боль в глазах и конъюнктивит могут быть симптомом заражения коронавирусом

2021-03-08 15:46

Боль в глазах и конъюнктивит в частности, могут свидетельствовать о наличии коронавируса. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Англии Раскин в Кембридже.

Результаты исследования опубликованы "Британском медицинском журнале".

"Самым значительным симптомом, который испытывали люди, страдающие COVID-19, были боли в глазах. Другие симптомы, связанные с другими типами конъюнктивита, такие как слизистые выделения и зуд в глазах, связанные с бактериальной инфекцией, не имели существенного значения. Термин "конъюнктивит" слишком широк, и его следует использовать с осторожностью", - отметил ученые.

Такие выводы были получены в результате структурированного онлайн-опроса людей, у которых был подтвержденный диагноз COVID-19.

Были установлены данные о типе, частоте и продолжительности различных симптомов COVID-19. 

Данные испытуемых показали, что наиболее распространенными симптомами COVID-19 были сухой кашель (66%), лихорадка (76%), усталость (90%) и потеря запаха/вкуса (70%). Тремя наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники исследования, были светобоязнь (18%), боль в глазах (16%) и зуд в глазах (17%). 

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Боль в глазах и конъюнктивит могут быть симптомом заражения коронавирусом 2021-03-08 15:46