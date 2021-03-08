Коронавирус Новый тариф на газ с апреля: как работает схема, показываем на конкретном примере

2021-03-08 19:30

Действие фиксированного тарифа на газ по 6,99 гривны заканчивается в марте. С 1 апреля цены на голубое топливо опять будет формировать рынок. Однако власть придумала, как смягчить гражданам ежемесячные стрессы от новых цен на газ. Уже в апреле украинцам хотят представить годовой тариф на газ, который буде неизменным в течение года.

Такую стратегию формирования цен на газ выработали в Кабмине, сообщает издание epravda, ссылаясь на свой источник в правительстве.

Годовой тариф на газ предполагает для потребителей возможность выбора

Потребители смогут, как и прежде, не переходить на годовой тариф, а продолжать пользоваться месячными тарифами. До 25 числа компания, которая поставляет газ, будет обязана сообщить своим потребителям, какой будет цена на следующий месяц. Летом пользоваться месячным тарифом быть весьма выгодно, потому что летние цены на рынке всегда невысокие. Но вот с наступлением отопительного сезона, от цен в платежках волосы опять будут стоять дыбом.

Поэтому все же стоит подумать о переходе на годовой тариф на газ. Это фиксированная цена, которая будет действовать на протяжении года.

Если потребитель выберет годовой тариф на газ, то для него по умолчанию эта цена будет переходить из месяца в месяц.

Но! И это очень важный момент: с годового тарифа на газ можно будет переходить на месячный и затем возвращаться обратно. Это очень важно, особенно для летних месяцев, когда газ будет недорогим.

Как это будет работать на конкретном примере

Допустим, в апреле вы заключили договор о поставке газа по годовому тарифу на газ. И допустим, эта годовая цена будет по 7,5 гривны за кубометр. Однако к маю-июню цены на рынке упали до 5 гривен, и вас, как любого нормального человека, стала немного "давить жаба". В таком случае вы можете на лето перейти на месячные тарифы, не забыв, конечно, предупредить об этом своего поставщика.

Затем осенью, когда цены на газ неизбежно начнут расти, вы можете спокойно вернуться на свой тариф 7,5, зафиксированный еще в апреле. И тогда уж, если цены даже взметнутся выше 10 гривен, это не станет для вас поводом пить корвалол.

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