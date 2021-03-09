Коронавирус За сутки коронавирусом заразились еще 3 261 украинцев - где сегодня опасно

2021-03-09 11:00

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 261 человек. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Так, согласно данным главы Минздрава, за прошедшие 24 часа в стране было госпитализировано 1 837 человек. От вируса за сутки умерло 76 украинцев. Болезнь победили 975 человек Осуществлено тестирований за сутки - 18 207 (в том числе методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3 432).

За последние сутки больше всего инфицированных выявлено в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

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