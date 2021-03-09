Коронавирус Степанов назвал условие возвращения к локдауну

2021-03-09 19:00

Если более половины областей станут "красными", то придется вводить локдаун по всей стране.

Украина вернется к локдауну, если в "красную" карантинную зону попадут 13 и более областей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Страна во вторник, 9 марта.

Он напомнил, что рост заболеваемости ожидается в марте-апреле.

"Мы фиксируем рост госпитализаций и заболеваемости в определённых областях, где мы и вводим "красную" зону. Сейчас мы делаем все, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Мы смотрим на показатели: уровень госпитализации выше 60%, уровень заполняемости коек с доступом к кислороду выше 65%, динамика госпитализаций выше 50% за семь дней - критерий превышен", - сказал министр.

Степанов отметил, что придется вводить локдаун по всей стране, если более половины областей станут "красными".

"Если мы говорим о всей стране - если более 13 областей перейдут в "красную" зону и все критерии будут расти по всей стране–придется вводить новый жесткий локдаун. По нашим прогнозам, нас ждет достаточно тяжелый период по заболеваемости в марте и апреле. Но мы все же надеемся, что при соблюдении защитных мер по всей стране, такого не случится", – заявил глава Минздрава.

Как известно, на данный момент в "красной" зоне находятся четыре области: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская. При этом 9 областей находятся в "оранжевой" зоне и близкие к "красному" уровню.

Президент Владимир Зеленский считает, что отказаться от введения локдауна поможет ускорение вакцинации.

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