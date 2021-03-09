Коронавирус В Минздраве сообщили, подходит ли людям старше 60 лет вакцина AstraZeneca

2021-03-09 20:20

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что вакцину от коронавируса, разработанную компанией Oxford/AstraZeneca, рекомендуется к использованию людям старше 60 лет.

Отметим, что информацию о том, что вакцина AstraZeneca не подходит пожилым людям Ляшко назвал "мифом".

В Украине вакцину этим препаратом уже получили 1436 человек данной возрастной категории.

Также Виктор Ляшко назвал возрастные группы с высокой смертностью от коронавируса и инфицированием.

В Украине более 50% летальных случаев регистрируется в группе 70+. А если мы добавим к этой группе 10 лет, то есть 60+, то это все 82% летальных случаев, которые происходят в Украине в результате инфицирования коронавирусной болезнью.

Отметим, что чаще всего заболевают люди, которым от 50 до 59 лет, - 21% из всех инфицированных.

Далее по частоте инфицирования стоит возрастная группа 40-49 лет.

Но наиболее критическое инфицирование - это для людей старше 60 лет.

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