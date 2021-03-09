Коронавирус Минздрав одобрил третью вакцину от коронавируса

2021-03-09 21:40

 

Минздрав во вторник, 9 марта, сообщил об одобрении в Украине вакцины против COVID-19 китайской компанией Sinovac, сообщает Корреспондент со ссылкой на reuters.

Как известно, партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания Лекхим, которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину, в том числе 1,9 миллиона доз по схеме государственных закупок.

Ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов призвал ускорить вакцинацию. Этого же требует президент Владимир Зеленский.

Отметим, ранее в Украине зарегистрировали вакцины производства Pfizer и AstraZeneca (CoviShield).

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