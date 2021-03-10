Экономика Стало известно, сколько млн. долларов выплатила Украина МВФ за месяц

2021-03-10 18:20

Стоимость заимствований от МВФ для Украины в прошлом году составляла 2,63% годовых, что значительно ниже, чем от гособлигаций.

Украина выплатила МВФ в феврале 213 млн долларов, сообщают Українські Новини со ссылкой на Нацбанк.

"В феврале правительство и Национальный банк выплатили 213,1 млн долларов (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда (МВФ) - возвращение тела и процентов. Commitment fee в этот период не выплачивалась", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что стоимость заимствований от МВФ для Украины в прошлом году составляла 2,63% годовых (средняя ставка и комиссия). Это значительно ниже стоимости привлечений на внешних рынках.

Как сообщалось, после работы миссии МВФ зимой условий по выделению очередного транша Украине стало больше.

Аналитики считают, что Киеву не стоит рассчитывать на два транша в этом году - лишь на один и не в ближайшее время.