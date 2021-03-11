Коронавирус Сколько выявлено новых случаев COVID-19 в каждой из областей Украины

2021-03-11 13:24

За прошедшие сутки в Украине количество заразившихся коронавирусом выросло на более чем 2,7 тысяч человек. В девяти регионах страны число новых случаев заражения превышает 500. 

В целов за время пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 1 425 522 человек. С болезнью при этом справились 1 210 246 украинцев. От вируса скончалось 27 685 граждан. ПЦР-тестов было проведено 7 235 711.

Число выявленных новых случаев заажения в регионах:

  • Винницкая область - 659 случаев
  • Волынская область - 171 случай
  • Днепропетровская область - 339 случаев
  • Донецкая область - 276 случаев
  • Житомирская область - 384 случая
  • Закарпатская область - 463 случая
  • Запорожская область - 249 случаев
  • Ивано-Франковская область - 533 случая
  • Киев - 853 случая
  • Киевская область - 510 случаев
  • Кировоградская область - 68 случаев
  • Луганская область - 67 случаев
  • Львовская область - 600 случаев
  • Николаевская область - 143 случая
  • Одесская область - 588 случаев
  • Полтавская область - 358 случаев
  • Ровенская область - 267 случаев
  • Сумская область - 185 случаев
  • Тернопольская область - 355 случаев
  • Харьковская область - 558 случаев
  • Херсонская область - 44 случая
  • Хмельницкая область - 507 случаев
  • Черкасская область - 254 случая
  • Черновицкая область - 587 случаев
  • Черниговская область - 66 случаев
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