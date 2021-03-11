Коронавирус Сколько выявлено новых случаев COVID-19 в каждой из областей Украины

2021-03-11 13:24

За прошедшие сутки в Украине количество заразившихся коронавирусом выросло на более чем 2,7 тысяч человек. В девяти регионах страны число новых случаев заражения превышает 500.

В целов за время пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 1 425 522 человек. С болезнью при этом справились 1 210 246 украинцев. От вируса скончалось 27 685 граждан. ПЦР-тестов было проведено 7 235 711.

Число выявленных новых случаев заажения в регионах: