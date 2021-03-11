Сколько выявлено новых случаев COVID-19 в каждой из областей Украины
2021-03-11 13:24
За прошедшие сутки в Украине количество заразившихся коронавирусом выросло на более чем 2,7 тысяч человек. В девяти регионах страны число новых случаев заражения превышает 500.
В целов за время пандемии в нашей стране коронавирусом заразились 1 425 522 человек. С болезнью при этом справились 1 210 246 украинцев. От вируса скончалось 27 685 граждан. ПЦР-тестов было проведено 7 235 711.
Число выявленных новых случаев заажения в регионах:
- Винницкая область - 659 случаев
- Волынская область - 171 случай
- Днепропетровская область - 339 случаев
- Донецкая область - 276 случаев
- Житомирская область - 384 случая
- Закарпатская область - 463 случая
- Запорожская область - 249 случаев
- Ивано-Франковская область - 533 случая
- Киев - 853 случая
- Киевская область - 510 случаев
- Кировоградская область - 68 случаев
- Луганская область - 67 случаев
- Львовская область - 600 случаев
- Николаевская область - 143 случая
- Одесская область - 588 случаев
- Полтавская область - 358 случаев
- Ровенская область - 267 случаев
- Сумская область - 185 случаев
- Тернопольская область - 355 случаев
- Харьковская область - 558 случаев
- Херсонская область - 44 случая
- Хмельницкая область - 507 случаев
- Черкасская область - 254 случая
- Черновицкая область - 587 случаев
- Черниговская область - 66 случаев