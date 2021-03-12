Коронавирус В Институте Роберта Коха заявили о начале третьей волны пандемии

2021-03-12 09:23

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер на конференции ООН заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса. К примеру, в Германии уже есть все ее признаки.

"Если по какой-то причине вакцинацию вдруг не проведут или проведут недостаточно, я абсолютно уверен, что этой осенью в Германии и других европейских странах будут вновь введены ограничения", – сказал Вилер , передает "Сегодня".

По его словам, третья волна коронавируса вызывает опасения. Вилер считает, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации населения, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения.

"Я вижу, что в Германии третья волна уже началась, и это вызывает опасения. Поэтому мы должны сделать прививки как можно большему количеству людей за короткий период. В противном случае у нас будет больше серьезных случаев течения болезни, чем мы сможем предоставить помощи", – добавил он.

Вилер отметил, что всплеск заболеваемости может также случиться, если производители вакцин создадут недостаточное количество доз лекарства или не доставят их вовремя.