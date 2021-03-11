Коронавирус В больницах Черновцов медики массово отказались от вакцинации

2021-03-11 12:40

В Черновицкой городской больнице №3 медики отказались прививаться от коронавируса, а в городской больнице №4 согласились на вакцинацию от COVID-19 только трое сотрудников.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает “Укринформ”.

“Вакцинация на Буковине набирает обороты. В частности, уже завтра у нас будет 9 мобильных бригад полностью готовых работать. Одновременно с этим, у нас есть несколько заведений, в которых в принципе коммуникация не производится. Достаточно сложно даже услышать аргументы медицинских работников, почему они против вакцинации. К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников вакцинировались”, – сообщила областная чиновница.

Вместе с тем она отметила, что в тех больницах, где медики одними из первых начали вакцинироваться, растет количество работников, которые записались на прививку. В ближайшее время в области начнут вакцинировать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

“Кроме госпитальных баз, мы планируем вакцинировать и другие медучреждения, работников, которые не занимаются ковидом, но записались в очередь. В то же время, сегодня штабным решением мы бы хотели начать вакцинацию призывных комиссий, которые вскоре начнут работать. Важно, чтобы они безопасно работали. Уже завтра начинаем вакцинировать Кицманскую призывную комиссию. Также обращаемся и к медицинскому университету, и к частным медицинским учреждениям, на первом этапе мы готовы вакцинировать и их”, – сказала Наталья Гусак.