Политика У Зеленского решили уменьшить влияние олигархов на украинскую экономику

2021-03-11 11:22

Замглавы Офиса Президента Зеленского Юлия Свириденко заявила, что Украина уже в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом.

 Она отметила, что правительство фокусируют свое внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также она добавила важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику и анонсировала внедрение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям.

"Мы хотим привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций, повышая свой человеческий потенциал путем наработки опыта, знаний, умений и связей", – подчеркнул со своей стороны Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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У Зеленского решили уменьшить влияние олигархов на украинскую экономику 2021-03-11 11:22