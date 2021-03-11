Коронавирус Агентство ЕС по лекарствам сегодня даст рекомендации по использованию AstraZeneca

2021-03-11 17:40

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации по использованию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее ее использование приостановила Дания.

Об этом сообщает ресурс nos.nl.

В ответ на решение Дании приостановить вакцинацию AstraZeneca Netherlands заявила, что находится в тесном контакте с ЕМА.

"Не нам решать или давать советы по использованию вакцин. Это то, о чем говорят органы здравоохранения", - заявили в компании.

Рекомендации от агентства ЕС ожидаются во второй половине дня.

"Во второй половине дня Европейское агентство по лекарственным средствам EMA выпустит рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. EMA изучает сегодняшний утренний датский отчет о проблемах со свертыванием крови после инъекции британо-шведской вакцины", - отмечает издание.

Напомним, утром стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию от COVID препаратом компании AstraZeneca после случая образования тромбов после вакцинации.