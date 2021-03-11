Коронавирус В Польше - скачок заражений в 21 000, крупнейшему региону грозит локдаун

2021-03-11 19:20

В Польше за минувшие сутки зарегистрировали более 21 000 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За последние сутки заболевание подтвердили у 21 045 человек. Накануне показатель - 17 260 - также был самым высоким с начала года. Тенденция к росту числа заражений продолжается уже не первую неделю.

Умерли за сутки 375 больных. В 99 случаях причиной смерти считают непосредственно коронавирус, в остальных - осложнение других хронических болезней вследствие коронавируса.

В больницах находятся 18 686 пациентов, из них 1929 "тяжелых". Неделю назад общее количество госпитализированных составляло около 16 000.

Больше всего новых заражений приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства.

В связи с ухудшением ситуации правительство будет рассматривать усиление карантинных ограничений. Наиболее вероятно, что карантин усилят точечно в регионах с наихудшей ситуацией - как это уже произошло в Варминско-Мазурском воеводстве, где закрыты школы, гостиницы, торговые центры, кинотеатры и спортзалы.

Впрочем, решение о возможном "закрытии" Мазовецкого воеводства является непростым шагом из-за того, что это самый крупный регион и финансовые убытки от локдауна будут очень болезненными.