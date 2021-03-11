Политика видео Что обсуждалось на заседании СНБО: главные тезисы и видео заявления Данилова

2021-03-11 20:00

В четверг, 11 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обсуждались восемь вопросов, среди которых - вопрос о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, который транслировался на YouTube.

При этом он пообещал, что инвесторы "Мотор Сич" получат компенсацию.

"Предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность украинского народа законным и конституционным способом в ближайшее время", - отметил Данилов.

Возвращение в госсобственность этого предприятия рассматривалось в рамках вопроса о выполнении решения СНБО по защите национальных интересов в сфере авиастроения.

Еще одним важным вопросом, который обсуждался на заседании СНБО, была стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. В частности, Службе безопасности Украины было поручено изучить обстоятельства ратификации так называемых "Харьковских соглашений 2010", которыми было продлено пребывание Черноморского флота в Крыму. Народных депутатов , которые поддержали в Раде ратификацию этих соглашений, могут привлечь к отвественности за государственную измену.

Относительно харьковских соглашений речь идет о 236 депутатах. Отдельно Алексей Данилов отметил экс-спикера Рады Владимира Литвина.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике. Некоторые из них, как, например, господин Литвин, предлагает себя на должность ректора государственного университета. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза студентам", - сказал Данилов.

Кроме того, на заседании СНБО были рассмотрены следующие вопросы: