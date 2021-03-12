Коронавирус В Украине резко взлетело число новых случаев заражения за сутки - ситуация по областям

2021-03-12 09:40

За минувшие сутки украинские медики подтвердили 12 946 новых случаев инфицирования коронавирусом. В 12 регионах количество новых ковид-диагнозов за 24 часа превышает 500. В лидеры антирейтинга вырвалась Житомирская область. 

Общее число зараженных за время пандемии достигло 1 млн 438 тыс 468 человек, сообщает Минздрав 12 марта. При этом выздоровели 1214876 украинцев (накануне - 4 630), а скончались - 27915 человек (накануне - 230).

Количество новых фактов заражения по регионам:

  • Винницкая область - 940
  • Волынская область - 272
  • Днепропетровская область - 665
  • Донецкая область - 499
  • Житомирская область - 1310
  • Закарпатская - 568
  • Запорожская область - 272
  • Ивано-Франковская область - 695
  • Киев - 896
  • Киевская область - 697
  • Кировоградская область - 78
  • Луганская область - 111
  • Львовская область - 704
  • Николаевская область - 358
  • Одесская область - 757
  • Полтавская область - 304
  • Ровенская область - 269
  • Сумская область - 431
  • Тернопольская область - 566
  • Харьковская область - 688
  • Херсонская область - 87
  • Хмельницкая область - 491
  • Черкасская область - 338
  • Черновицкая область - 658
  • Черниговская область - 292
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