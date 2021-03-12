В Украине резко взлетело число новых случаев заражения за сутки - ситуация по областям
2021-03-12 09:40
За минувшие сутки украинские медики подтвердили 12 946 новых случаев инфицирования коронавирусом. В 12 регионах количество новых ковид-диагнозов за 24 часа превышает 500. В лидеры антирейтинга вырвалась Житомирская область.
Общее число зараженных за время пандемии достигло 1 млн 438 тыс 468 человек, сообщает Минздрав 12 марта. При этом выздоровели 1214876 украинцев (накануне - 4 630), а скончались - 27915 человек (накануне - 230).
Количество новых фактов заражения по регионам:
- Винницкая область - 940
- Волынская область - 272
- Днепропетровская область - 665
- Донецкая область - 499
- Житомирская область - 1310
- Закарпатская - 568
- Запорожская область - 272
- Ивано-Франковская область - 695
- Киев - 896
- Киевская область - 697
- Кировоградская область - 78
- Луганская область - 111
- Львовская область - 704
- Николаевская область - 358
- Одесская область - 757
- Полтавская область - 304
- Ровенская область - 269
- Сумская область - 431
- Тернопольская область - 566
- Харьковская область - 688
- Херсонская область - 87
- Хмельницкая область - 491
- Черкасская область - 338
- Черновицкая область - 658
- Черниговская область - 292