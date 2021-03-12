Коронавирус В Украине резко взлетело число новых случаев заражения за сутки - ситуация по областям

2021-03-12 09:40

За минувшие сутки украинские медики подтвердили 12 946 новых случаев инфицирования коронавирусом. В 12 регионах количество новых ковид-диагнозов за 24 часа превышает 500. В лидеры антирейтинга вырвалась Житомирская область.

Общее число зараженных за время пандемии достигло 1 млн 438 тыс 468 человек, сообщает Минздрав 12 марта. При этом выздоровели 1214876 украинцев (накануне - 4 630), а скончались - 27915 человек (накануне - 230).

Количество новых фактов заражения по регионам: