Политика Курт Уолкер озвучил принципиальную позицию США в ситуации с ПриватБанком и Коломойским

2021-03-12 14:52

В Соединенных Штатах Америки надеются, что Украина удержит “ПриватБанк” от выплат компенсаций прошлым владельцам.

Об этом заявил американский дипломат и бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Уолкер, сообщает Интерфакс-Украина.

“Было ожидание, что Украина со своей стороны выполнит свою часть работы, расследуя его уголовную активность (Игоря Коломойского) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого было фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков “, – подчеркнул Волкер.

По его словам в американском политикуме, есть надежда, что ПриватБанк воздержится от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

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