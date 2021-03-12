Коронавирус Обнаружен новый штамм коронавируса - первые случаи заражения зафиксированы в ...

2021-03-12 19:28

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который был назван VUI, сообщает британское управление по охране общественного здоровья.

Первые два случая были зафиксированы в Великобритании у лиц, которые недавно посетили Антигуа. Еще три случая были обнаружены в Южном Глостершире и один – в Западном Йоркшире.

Общее количество случаев нового штамма коронавируса в Великобритании на сегодня достигает десяти семь в Англии и три в Шотландии.

Специалисты проверили лиц, которые имели тесные контакты с заразившимися новым штаммом и не обнаружили других случаев заболевания.

Напомним, ранее в Британии выявили новый штамм, который произошел от так называемого "кентского " коронавируса. Ученые классифицировали эту мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство". Есть опасения, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.

 

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