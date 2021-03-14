Экономика Доллар замер перед новым скачком вниз, НБУ развернул курс валют: раскрыты актуальные цифры

2021-03-14 11:30

 

После незначительного рывка вверх курс доллара в Украине ждет очередное снижение

Об этом говорят официальные цифры, опубликованные на сайте Национального банка.

Так, в преддверии выходных доллар подорожал на 4 копейки и достиг отметки в 27,74 гривен. Таким будет курс американской валюты и в воскресенье, 14 марта.

Однако, уже в понедельник ситуация изменится, и доллар снова ждет падение. Впрочем, оно будет не критичным: американская валюта подешевеет всего на 1 копейку. Таким образом, ее курс на 15 марта составит 27,73 гривен.

В свою очередь, курс евро перед выходными также рванул вверх, причем сразу на 24 копейки. 14 марта он составит 33,17 гривен. Однако, с понедельника европейская валюта подешевеет на 9 копеек, а ее курс опустится до 33,08 гривен.

Отметим, что курс доллара на межбанке 12 марта не изменился по сравнению с предыдущей сессией – он составлял 27,73 гривен в продаже и 27,71 гривен в покупке. Курс евро в продаже упал на 4 копейки и составил 33,08 гривен.

Добавим, что эксперты из международного агентства &P Global Ratings представили прогноз, согласно которому уже в конце следующего года курс доллара в Украине превысит отметку в 30 гривен.

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