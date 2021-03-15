Коронавирус За сутки в Украине выявили 6792 новых случая Covid-19, каждый третий в тяжелом состоянии

2021-03-15 11:01

В Украине за прошедшие сутки выявили 6792 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав 15 марта. При этом выздоровели за 24 часа 3 491 человек.

Как сообщил в ФБ глава Минздрава Максим Степанов, за сутки в Украине госпитализировали 2497 человек.

Статистика суточной заболеваемости по регионам: