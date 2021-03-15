За сутки в Украине выявили 6792 новых случая Covid-19, каждый третий в тяжелом состоянии
2021-03-15 11:01
В Украине за прошедшие сутки выявили 6792 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав 15 марта. При этом выздоровели за 24 часа 3 491 человек.
Как сообщил в ФБ глава Минздрава Максим Степанов, за сутки в Украине госпитализировали 2497 человек.
Статистика суточной заболеваемости по регионам:
- Винницкая область - 426
- Волынская область - 129
- Днепропетровская область - 439
- Донецкая область - 85
- Житомирская область - 778
- Закарпатская - 333
- Запорожская область - 61
- Ивано-Франковская область - 330
- Киев - 313
- Киевская область - 464
- Кировоградская область - 10
- Луганская - 19
- Львовская область - 552
- Николаевская область - 310
- Одесская область - 407
- Полтавская область - 165
- Ровенская область - 111
- Сумская область - 197
- Тернопольская область - 274
- Харьковская область - 373
- Херсонская область - 53
- Хмельницкая область - 329
- Черкасская область - 144
- Черновицкая область - 396
- Черниговская область - 94