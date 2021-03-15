Коронавирус За сутки в Украине выявили 6792 новых случая Covid-19, каждый третий в тяжелом состоянии

2021-03-15 11:01

В Украине за прошедшие сутки выявили 6792 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав 15 марта. При этом выздоровели за 24 часа 3 491 человек.

Как сообщил в ФБ глава Минздрава Максим Степанов, за сутки в Украине госпитализировали 2497 человек.

Статистика суточной заболеваемости по регионам:

  • Винницкая область - 426
  • Волынская область - 129
  • Днепропетровская область - 439
  • Донецкая область - 85
  • Житомирская область - 778
  • Закарпатская - 333
  • Запорожская область - 61
  • Ивано-Франковская область - 330
  • Киев - 313
  • Киевская область - 464
  • Кировоградская область - 10
  • Луганская - 19
  • Львовская область - 552
  • Николаевская область - 310
  • Одесская область - 407
  • Полтавская область - 165
  • Ровенская область - 111
  • Сумская область - 197
  • Тернопольская область - 274
  • Харьковская область - 373
  • Херсонская область - 53
  • Хмельницкая область - 329
  • Черкасская область - 144
  • Черновицкая область - 396
  • Черниговская область - 94
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