Коронавирус В Турции вступили в силу новые правила въезда: что нужно знать украинцам

2021-03-15 21:20

С понедельника, 15 марта, вступают в силу новые правила въезда в Турцию. Турецкий Минздрав отменил бумажную анкету для въезжающих.

Об этом свидетельствует информация на сайте турецкого Минздрава.

Туристы еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету. Но для транзитных рейсов сохраняется требование по заполнению бумажной анкеты на борту самолета.

За 72 часа до прилета в страну пассажиры должны заполнить электронную форму. На границе электронную анкету могут проверить.

Если въезжающий не заполнил форму или указал вводящие в заблуждение данные, это может повлечь юридические и административные санкции.

«Кроме того, вам может быть отказано в разрешении на въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство)», - сказано в сообщении ведомства.

В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

На основе этой информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. Благодаря этому с туристом смогут связаться, если у него или у людей, с которыми он общается во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19.