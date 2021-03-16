Коронавирус Выздоровевшие от COVID-19 должны вакцинироваться не ранее, чем через шесть месяцев, - Доктор Комаровский

2021-03-16 08:39

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны вакцинироваться от COVID-19 не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления. Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в программе Vласть vs Vлащенко.

"Не ранее, чем через шесть месяцев", - подчеркнул медик.

Ведущая спросила врача, когда нужно вакцинировать папу, если он не болел коронавирусом.

"Если шансов ждать Pfizer нет, нужно прививаться тем, что есть", - сказал Комаровский.

В ходе интервью медик акцентировал, что оригинальную вакцину AstraZeneka закупали другие страны по цене 1,7 евро, а у нас в стране Covishield купили по цене 4, 6 евро за дозу.

Комаровский отметил, что такими шагами “правительство дискредитирует самих себя”.