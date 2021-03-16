Коронавирус В Украине растет число новых случаев Covid-19 - в каких областях сегодня опасно

2021-03-16 11:22

За прошедшие сутки Украине зафиксировали 9642 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 млн 477 тыс. 190 граждан, сообщает Минздрав. При этом выздоровели за 24 часа 6 202 человека,  скончались 264 пациента.

Количестко подтвержденных за сутки диагнозов COVID-19:

  • Винницкая область - 924
  • Волынская область - 176
  • Днепропетровская область - 269
  • Донецкая область - 286
  • Житомирская область - 130
  • Закарпатская - 554
  • Запорожская область - 307
  • Ивано-Франковская область - 467
  • Киев - 999
  • Киевская область - 512
  • Кировоградская область - 46
  • Луганская область - 101
  • Львовская область - 1065
  • Николаевская область - 416
  • Одесская область - 728
  • Полтавская область - 313
  • Ровенская область - 235
  • Сумская область - 155
  • Тернопольская область - 287
  • Харьковская область - 596
  • Херсонская область - 30
  • Хмельницкая область - 253
  • Черкасская область - 243
  • Черновицкая область - 527
  • Черниговская область - 23
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