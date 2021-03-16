В Украине растет число новых случаев Covid-19 - в каких областях сегодня опасно
2021-03-16 11:22
За прошедшие сутки Украине зафиксировали 9642 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 млн 477 тыс. 190 граждан, сообщает Минздрав. При этом выздоровели за 24 часа 6 202 человека, скончались 264 пациента.
Количестко подтвержденных за сутки диагнозов COVID-19:
- Винницкая область - 924
- Волынская область - 176
- Днепропетровская область - 269
- Донецкая область - 286
- Житомирская область - 130
- Закарпатская - 554
- Запорожская область - 307
- Ивано-Франковская область - 467
- Киев - 999
- Киевская область - 512
- Кировоградская область - 46
- Луганская область - 101
- Львовская область - 1065
- Николаевская область - 416
- Одесская область - 728
- Полтавская область - 313
- Ровенская область - 235
- Сумская область - 155
- Тернопольская область - 287
- Харьковская область - 596
- Херсонская область - 30
- Хмельницкая область - 253
- Черкасская область - 243
- Черновицкая область - 527
- Черниговская область - 23