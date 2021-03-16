Коронавирус В Украине растет число новых случаев Covid-19 - в каких областях сегодня опасно

2021-03-16 11:22

За прошедшие сутки Украине зафиксировали 9642 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 млн 477 тыс. 190 граждан, сообщает Минздрав. При этом выздоровели за 24 часа 6 202 человека, скончались 264 пациента.

Количестко подтвержденных за сутки диагнозов COVID-19: