Политика Власти Германии требуют от РФ вернуть оккупированный Крым Украине

2021-03-16 14:42

Правительство Германии призвало Российскую Федерацию вернуть оккупированный полуостров Крым Украине, пишет DW.

“Мы призываем российское правительство уважать права человека, освободить всех политических заключенных и восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма”, – заявил представитель правительства Штеффен Зайберт.

Напомним, РФ аннексировала полуостров 18 марта 2014 после незаконного референдума.

“Этой аннексией Россия нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок”, – резюмировал Зайберт.