Коронавирус «Вакцинация провоцирует тромбоз»: Минздрав прокомментировал эту информацию

2021-03-16 22:00

В мире нет задокументированных случаев тромбоза, связанных с вакцинацией против COVID-19.

Об этом во вторник, 16 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, проводимые в том числе европейским регулятором, отвечающим за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет», - сказал министр.

Степанов напомнил, что в Великобритании и Европейском Союзе вакцинировали около 17 миллионов человек.

«Обнаружили 37 случаев тромбоза. Это один тромбоз на 460-470 тыс. населения. Мы должны понимать, что есть люди, у которых может быть тромобоз независимо от того вакцинированы они или нет.

Поэтому считаю, что нам надо дождаться соответствующих медицинских исследований, которые будут сделаны в ближайшие дни, и потом делать выводы», - объяснил он.

Ранее мы сообщали, что в Европе наблюдается первые признаки возобновления роста заболеваемости коронавирусом.