Политика США ответит санкциями на вмешательство других стран в президентские выборы

2021-03-18 14:00

На основании доклада американской разведки о вмешательстве других стран в президентские выборы 2020 года будут введены санкции, говорится на сайте Управления директора национальной разведки США.

"Министр финансов по согласованию с госсекретарем, министром юстиции - генеральным прокурором и министром внутренней безопасности введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США", - указано в докладе.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что упомянутые ограничения будут введены, когда завершится расследование.

"Продолжается рассмотрение по (кибервзлому - ред.) SolarWinds, а также по наградам за головы солдат и, конечно, по вмешательству в выборы 2020 года. Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным", - подчеркнула Псаки.