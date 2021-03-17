Экономика Нацбанк обновил курсы основных валют - по чем сегодня доллар и евро

2021-03-17 11:20

Национальный банк Украины установил на среду, 17 марта, курс доллара на уровне 27,65 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 коп.

Евро также подорожал на 1 коп., его курс составляет 32,96 грн.

Российский рубль немного изменился в цене, его курс составляет 0,38 грн.

Межбанковские валютные торги в Украине в среду, 17 марта, открылись долларом на уровне 27,72-27,74 грн. Об этом сообщил финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день доллар в покупке и в продаже подешевел на 2 коп.

Евро и в покупке, и в продаже подешевел на 7 коп. Его курс на межбанке составляет 32,96-32,98 грн.

Российский рубль подешевел в покупке и продаже. Его курс составляет 0,378-0,379 грн.