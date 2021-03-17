Депутат Рады во второй заболела коронавирусом: первые подробности

Депутат группы "За майбутнє", которую ранее исключили из фракции партии "Слуга народа", Анна Скороход во второй раз заболела коронавирусом.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
В апреле прошлого года Анна Скороход уже болела COVID-19. Причем коронавирус обнаружили и у ее новорожденного малыша. Нардепа тогда госпитализировали в инфекционную больницу в Киеве вместе с младенцем.
Почти через год Анна Скороход заболела коронавирусом во второй раз.
Отметим, что на заседании Верховной Рады в среду, 17 марта, глава парламента Дмитрий Разумков в который раз призвал нардепов одевать маски, отметив, что не все соблюдают условия карантина.