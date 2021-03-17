Коронавирус Депутат Рады во второй заболела коронавирусом: первые подробности

2021-03-17 16:40

 

Депутат группы "За майбутнє", которую ранее исключили из фракции партии "Слуга народа", Анна Скороход во второй раз заболела коронавирусом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В апреле прошлого года Анна Скороход уже болела COVID-19. Причем коронавирус обнаружили и у ее новорожденного малыша. Нардепа тогда госпитализировали в инфекционную больницу в Киеве вместе с младенцем.

Почти через год Анна Скороход заболела коронавирусом во второй раз.

Отметим, что на заседании Верховной Рады в среду, 17 марта, глава парламента Дмитрий Разумков в который раз призвал нардепов одевать маски, отметив, что не все соблюдают условия карантина.

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Депутат Рады во второй заболела коронавирусом: первые подробности 2021-03-17 16:40