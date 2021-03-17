Коронавирус Озвучены условия введения тотального локдауна в Украине

2021-03-17 17:20

 

В Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в "красную" зону.

Такое условие озвучил на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

При этом он уточнил, что Кабмин сделает все, чтобы этого не случилось.

Таким образом Шмыгаль подтвердил информацию "Страны", что общенациональный локдаун не будут вводить, а продолжат практику адаптивного карантина с зонами разного цвета.

Согласно этой информации, в Украине продолжится практика "адаптивного карантина", когда в регионах вводятся разные уровни ограничений. Кроме того, не исключается введение дополнительных ограничений вроде сокращения времени работы ресторанов, а также, по инициативе местных властей, возможен перевод детей на дистанционное обучение.

Между тем Минздрав обновил перечень карантинных зон. В оранжевую зону карантина добавили Волынскую, Запорожскую, Луганскую, Херсонскую, Полтавскую и Одесскую области.

Теперь почти все области Украины стали "оранжевыми". 16 регионов оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, по 4 области - "желтые" и "красные".

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